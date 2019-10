Jorge Rial trató de "zorra" a Pampita por lo que hizo con las fotos de Luciano Castro

Sabrina Rojas se mostró un poco molesta en la nota que brindó ayer con el ciclo "Intrusos" con el tratamiento que le dieron al tema de las fotos de su marido, Luciano Castro.

La actriz le apuntó a Pampita que fue una de las animadores que en su programa de NET, "Pampita Online", pasó su teléfono para que las imágenes las vean todas sus panelistas.

“Me pareció muy patético ver a cinco minas pasándose el teléfono. Mirá si cinco tipos están mirando las tetas de una mina así. Les tienen que levantar el programa. No es en contra de ella, es para que reflexionen todos en los medios”, dijo Rojas.

Hoy, tras la nota de Sabrina en el programa, Jorge Rial fue lapidario con Pampita siendo que ella sufrió en carne propia los asedios de la prensa y la violación de su intimidad.

"Sabrina puso el ojo en Pampita. Y es lo que hablábamos ayer, cómo te cambia la mirada cuando sos víctima o cuando sos victimario. Esa empatía que pedís cuando sos víctima, no la usás cuando sos victimario", disparó Rial, y agregó: "¿Puedo hacer una pregunta? ¿Por qué cuando lo hace Mirtha, lo hace Susana o lo hace Pampita, decimos 'pobrecitas, no se dieron cuenta'? Si lo digo yo, soy un hijo de puta. ¿Por qué tengo que creer que Pampita no se dio cuenta?".

"Para mí Pampita lo hizo a propósito. Pampita es una zorra. Y lo digo en el buen sentido de la palabra. Es viva, sabe de esto", agregó sin filtro y cerró: “Si lo hacíamos nosotros nos fusilaban. Pero ella es Pampita y como es Pampita la perdonamos… Después Pampita cuando es víctima se enoja con nosotros”



Fuente:Primiciasya