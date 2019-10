Por qué se fue Andrea del Boca de "La Peluquería de Don Mateo"

Andrea del Boca iba a formar parte del sketch de "La Peluquería de Don Mateo" que sale en el programa "Polémica en el bar" que se emite por América.

El conductor del ciclo, Mariano Iúdica, anunció al inicio del programa que la actriz de "Brujas" iba a formar parte del segmanto.

Sin embargo, cuando llegó la hora de "La Peluquería de Don Mateo", Mariano Iúdica, Coco Sily y Sol Pérez debieron remar solos durante 15 minutos. Si bien no aclararon, esto dijeron al aire:

Primiciasya.com pudo hablar con fuentes de la productora del ciclo quienes confirmaron que tanto Andrea estuvo en el estudio junto a su abogado y pareja, el doctor Juan Pablo Fioribello.

El acuerdo para estar en el ciclo de América se hizo hace 15 días y uno de los pedidos fue que el abogado esté en el sketch, sentado al lado de ella. Desde la empresa le dijeron que sí pero ayer cuando se reconfirmó todo se le aclaró que tal vez iba a ingresar sobre el final del mismo ya que la protagonista es Del Boca.

De hecho se armó un guión para que él entre al final pero se le dijo que no podía estar sentado en el sillón de la peluquería. Ante la negativa de la aceptación y la decisión de no ir al programa, se intentó remontar para no perder a Andrea. Esto se gestionó y finalmente la actriz fue hasta el estudio.

Pero, cuando leyeron el guión decidieron discutir con la producción y estuvieron 45 minutos para terminar yéndose del lugar. El clima fue tenso y Coco Sily era el más caliente con el abogado. Según testigos, el que mayor reparo puso en el guión fue Fioribello. Él quería tener un protagonismo mayor. Andrea solo escuchó y aceptó la determinación de su representante y pareja. Todos los trabajadores de la empresa coinciden en que fue un momento "desagradable" y que una actriz de la trayectoria y el renombre de Del Boca "no puede hacer una cosa así a minutos del aire".