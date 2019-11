Zulma Faiad confesó que abortó a los 48 años

La actriz y ex modelo Zulma Faiad se confesó en "El Show del Espectáculo" por Radio La Salada (AM 1300). Con el periodista Ulises Jaitt reveló que se practicó un aborto cuando tenía 48 años.

"Me he sacado un hijo" dijo y explicó que "estaba grande para criar un hijo sola". "Tenía 48 años y ese niño quería un padre", continuó Faiad, madre de Eleonora y Daniela Guerrero.

Los motivos motivos que la llevaron a tomar la decisión fueron, según sus palabras: "No quiero un hijo que tenga solo madre. Yo necesito madre y padre. Sola no puedo ser madre. Al ser hija de padres separados, digo que no", dejando en claro su visión acerca de la despenalización del aborto, a raíz de su propia experiencia.

"Estoy a favor del aborto por la crueldad que pasé con él (su pareja en aquel momento) porque no lo quería y yo no pude soportarlo", aseguró.

Faiad habló de todo: respecto de la pena de muerte dijo que "no sirve, se sufre más en vida" y al ser consultada sobre la prostitución respondió que "no hay que juzgar".

Hace unos días, la actriz había contado otro gran sufrimiento en su vida: fue abusada cuando tan solo tenía seis años.

