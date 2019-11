Patricia Sosa confesó que habló con Axel luego de las denuncias

Axel está en la mira de todos, desde que se hizo de público conocimiento, una denuncia por acoso sexual hacia una joven de Rio Negro, lo cual, fue el disparador de una serie de acusaciones del mismo tipo hacia el cantante, que se llamó al silencio y suspendió todos sus shows.



Patricia Sosa participó de una entrevista en Radio Mitre en el programa “Polino auténtico”, y habló de la polémica que se generó por la situación con Tini, y del momento que está pasando su colega por la denuncia.



“Tini estaba muy cansada, hacía mucho calor en ese lugar. Ella estaba normal. Axel es de abrazar. Después fuimos a comer, no nos dimos cuenta de nada, nos enteramos dos días después”, comenzó la cantante.



Y contó que intentó comunicarse con el: “Cuando pasó todo esto me cayó muy mal. Yo lo llamé a Axel y no me atendió. Él después me dejó un mensaje diciéndome que estaba pasando un muy mal momento".



También explicó que después le pregunto al cantante como estaba y que no recibió respuesta alguna, a lo que expresó: “Hay que poner la cara, para mí sí. Yo lo llamé, y si me preguntaba a mí qué opino le diría ‘salí a hablar, defendete, si vos estás libre de culpa y cargo”.