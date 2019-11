Amalia Granata: "Me van a tener que matar"

La periodista comentó como es su situación después de las denuncias de Anna Chiara hacia su padre biologico (ex amante de Amalia) por haberla forzado a ver peliculas de contenido adulto cuando tenía tan solo cuatro años.

Todo el escándalo se desató cuando Rachel Holway, presunta asesora legal de la familia del Boca, dijo que se solicitaría que se le declare "inhabilidad moral" para asumir la función pública como diputada por estar relacionada en una investigación de abuso.

Granata, apenas se enteró de los sucesos, se presentó ante un fiscal para denunciarla por injurias, calumnias y amenaza coactiva.

"Entiendo que mi participación en política a muchos no les gusta. Soy una persona que me hice de abajo en la política, que no utilicé plata el Estado para hacer mi campaña, que me recorrí la provincia miles de veces a pie y hablando con la gente. Hice una campaña digna: mis 300 mil votos molestan y mucho”, contó.

“Esta semana fue muy difícil, estoy muy triste por mis hijos y por mi mamá. No le tengo miedo a la vieja política, carpetazos que me den voy a seguir adelante, no me van a vencer. Mi familia no tiene por qué pasar por esto y no voy a dejar de luchar por mis ideales”, detalló la ex modelo.

“Mis convicciones van a seguir intactas, mi fuerza más que nunca por la gente que me votó y me eligió va a seguir. Por más causas y mentiras que me inventen, yo voy a estar ahí sentada y voy a defender los valores de los 300 mil santafesinos que me eligieron”, continuó

“Desde que me entregaron el diploma, ya tengo fueros. Yo no quiero fueros, cuando jure voy a renunciar a mis fueros. Yo estoy a disposición de la Justicia, no tengo nada que esconder"