Eugenia Tobal guardará el cordón umbilical tras el parto

Eugenia Tobal se encuentra cerca de la fecha de parto y tomó una gran decisión, conservar el cordón umbilical de su hija después de tenerla.Para responder las dudas de algunas personas explicó los beneficios del procedimiento en sus redes.



Últimamente son más las madres que eligen esta opción, y es porque tiene montones de beneficios, pero la gente aún no los conoce en su totalidad. Es por eso que Eugenia publicó en Instagram: "El obstetra al momento del parto guarda el cordón y este se procesa para extraer así las células madre" y explicó que la ventaja del procedimiento es el acceso al material genético que sirve como “fuente para el potencial tratamiento de más de 80 enfermedades”.



"Las células se sacan al momento del parto, luego del nacimiento, es un procedimiento que no tiene ningún riesgo para mí o mi hija, no duele”, explicó la actriz. Así el material genético se puede guardar por más de 20 años.



"También existe la posibilidad de donar el cordón al Hospital Garrahan", agregó la futura mamá que espera con ansias a su hija.