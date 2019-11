Guerra entre Mariela Anchipi y Lola Latorre

Lola Latorre fue salvada en el teléfono, ganándole así a Luciana Salazar que quedó eliminada del “Súper bailando” de ShowMatch, El Trece. Luego de su victoria fue entrevistada y sin querer habló de más, metiéndose en un lío.



"¿Por qué no convocan a un jurados más actuales? Ay... Ahora me estoy arrepintiendo. Lo que yo digo es un jurado, ay cómo uso la palabra, un jurado más joven. Flor Vigna, Flor Torrente, Sofi Morandi y yo somos gente a las que no nos divierte lo mismo que a ustedes. Estaría bueno que evalúen personas más jóvenes. Quizás no tienen tanta trayectoria o experiencia, pero estaría bueno”, expresó en “Los ángeles de la mañana”, El Trece.



En el ciclo radial La Once Diez/Radio de la Ciudad, en el programa “Por si las moscas”, Mariela Anchipi enojada por el comentario respondió: "Qué atrevida! Que primero aprenda a bailar”, "Ella no estuvo cuando estuvo Moria, Nacha, Solita, Pachano, gente más grande que la de hoy. El mundo no es solamente para los jóvenes, Lolita. Además Pampita y Ángel son jóvenes, así que es una atrevida Lolita”.

DOS PAREJAS MENOS 👋 Descubrí quiénes son los eliminados del #SuperBailando2019 😰 pic.twitter.com/fxxBfUrgmv — Showmatch (@ShowMatch) November 12, 2019