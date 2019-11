La sexy foto de Julieta Nair Calvo

Julieta Nair Calvo es una de las mujeres más lindas y sensuales del país, y sorprende cada tanto, con algunas fotos para el infarto.



Esta vez no fue la excepción y la ex integrante de Las Estrellas, que ahora está preparando una nueva tira de Polka, para la que incluso tuvo que hacer un cambio de look, subió una foto bastante sensual luciendo un body rojo abierto por adelante y por los costados, junto a un pantalón con trasparencias dejando a muchos con la boca abierta.



Junto a la publicación la actriz escribió: "Acá sencilla flasheando videoclip", en la misma recibió más de 70 mil likes y una gran cantidad de comentarios halagadores.



Si eso es sencillo para Julieta, cómo será cuando se "produzca".