Yatra pasará la navidad junto a Tini en Berlín

La relación entre Sebastián Yatra y Tini Stoessel al parecer está en su mejor momento, el cantante últimamente acompaña a Tini en la mayoría de sus conciertos y mediante una entrevista con C5N detalló cómo serán sus fiestas este año.



“Normalmente la Navidad la pasamos en Medellín con mi familia gigante. Este año va a ser distinto porque a mis papás les dio la idea de irnos a Alemania. Entonces nos vamos para allá. Estoy emocionado porque vamos a pasar la Navidad con el frío y además me va a acompañar Tini. Estoy contento. A ella no le gusta tanto el frío, así que la voy a tener que abrazar”, expresó.



“Cada uno tiene agendas tan complejas en este momento como que alguno se mude. Pero este año tenemos un proyecto en común, no puedo decir mucho todavía. Es una sorpresa. Estamos felices porque no solo tiene que ver con la música sino también con otras facetas. Vamos a tener más espacios para estar juntos”, reveló así algunos planes a futuro junto a la cantante.



Y aclaró, por otro lado, que el anillo que tiene Tini si se lo regaló el, pero que no es de compromiso.