¿Johnny Deep alcohólico?

Johnny Deep es un gran actor que ha llegado a interpretar a los personajes mas locos y oscuros en el cine como: el pirata Jack Sparrows, el peluquero de terror Sweeney Todd, el Sombrerero Loco de Alicia en el País de las Maravillas, entre otros, alcanzando un gran éxito.



Pero a pesar de esos grandes logros, en su vida real no cuenta con tanta suerte, ya que últimamente ha estado en medio de muchos problemas y en todos involucrados con drogas, alcohol o violencia de algún tipo.



Tal es el caso, que su ex, Amber Heard, lo denunció por 13 actos de violencia en su contra, asegurando que Deep mezclaba éxtasis con alcohol y luego ejercía todo tipo de violencia contra ella, tanto física, como verbal.



Su entorno cuenta que el actor en vez de haberse tranquilizado un poco y evitar los problemas, “toma alcohol como si fuera agua” , asegurando que “tiene un estilo de vida de rock and roll que podría llevarlo a la muerte”, citando a RadarOnline.



“Johnny aún estaba solicitando botellas de vodka en su habitación de hotel a las 3 de la mañana. Al día siguiente tenía alfombra roja y evento”,concluyeron.