Llena de trabajo en esta última parte del año, la modelo Alejandra Maglietti realizó un balance de su vida amorosa, la decisión de no casarse con Jonás Gutiérrez y relató cómo debería ser el hombre de su vida.

La panelista de “Bendita” (Canal 9) contó que con Gutiérrez estuvieron juntos 5 años, convivieron y hasta planearon la boda. Sin embargo cuando todo estaba casi listo el amor se terminó y cada uno por su lado. Detalló que tenía comprado hasta el vestido de novia que en algún lado se perdió: “No sé qué hice con el vestido, lo perdí. Sinceramente no me quedaron ganas de casarme, si en algún momento lo hiciera, va a ser totalmente enamorada, no por mandato social”, dijo.

Noticias Relacionadas Alejandra Maglietti le dijo a Nacho Sureda que tendría sexo con él: la reacción del actor

Recientemente se la relacionó con Nacho Pantera Sureda, actor de “El marginal” (TV Pública). Se conocieron en julio en el programa “PH Podemos Hablar” (Telefé) y allí surgió un ida y vuelta luego de que ella confesara en el juego “Punto de encuentro” que tendría relaciones con él. Todo parecía que todo terminaría bien, pero se esfumó con el paso de los días.

Hoy por hoy, Maglietti apuesta al trabajo como panelista junto a Beto Casella en “Bendita”, también en Radio Continental con Nelson Castro y como modelo en algunas campañas publicitarias.

Ojalá encuentre pronto el amor!