Sandra Borghi arrepentida

El día de ayer, durante el programa “Nosotros a la Mañana”, se generó un gran debate acerca de la relación de la China Suárez con Benjamín Vicuña. Todo venía bien, hasta que la conductora Sandra Borghi se precipitó, y criticó en varios aspectos a Suárez.



En el programa de hoy, el Pollo Álvarez introdujo a Sandra para qué se disculpe de manera pública, ya que, la China forma parte del canal y ese simple hecho puede traer muchas consecuencias.



"Se generó mucho revuelo que no era la intención de este programa. En este programa, somos muy respetuosos con la gente, pero claramente, cosas que podemos decir pueden lastimar a la gente. Mucho más si eso termina generando una repercusión", comenzó Álvarez, dándole paso a Borghi.



"Quedamos como en un River - Boca del que no queríamos participar ni cerca. Siempre planteamos los temas en términos de discusión y libertad, eso es lo que siempre valoramos los que trabajamos acá en esta pantalla y se generó una situación que estalló en las redes sociales. Quiero decirles que no quiero tomar partido en ninguna manera, me subí a un comentario de nuestra compañera. Yo tengo mi forma de pensar, se levantó la noticia con términos horribles, no estoy en contra de nadie, le pido perdón a La China Suárez si ella sintió que yo la agredí", expresó la periodista.



"Muchos cuestionamientos venían de la mano de por qué ataco a la China y no hablo de fulano o mengano. No quise hablar de ella puntualmente. Le pido disculpas por la forma que traté el tema. No fue mi intención, cada uno hace lo que puede con la vida", finalizó, mostrándose arrepentida.