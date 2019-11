A Floppy Tesouro se le vio todo con un sexy vestido

El viernes por la noche Pampita con Roberto García Moritán festejaron su amor con una gran boda en el Palacio Sans Souci, junto a sus familiares, amigos y compañeros de trabajo.



Floppy Tesouro una de las actuales panelistas de “Incorrectas”, fue una de las invitadas y desde luego no pasó para nada desapercibida.



Tesouro publicó a través de su cuenta de Instagram un video luciendo un vestido color plata, con un tajo fatal en la pierna, el cual despertó la imaginación de varios ya que al parecer no llevaba puesta ropa interior.



Sus seguidores arrasaron con las reproducciones, y no tardaron en poner me gusta en la publicación que ya fue vista por más de 300 mil personas, algunos de los comentarios que le escribieron fueron: “Ese vestido está fatal”, “Se te olvido ponerte la bombacha”, “Que belleza de vestido!!!” “Que divino color”, “Lindo cuerpo floppy”.



En otro post subió una junto a su amiga, Pampita, y escribió como descripción: “Con la novia mas linda, que seas muy feliz @pampitaoficial #Fieston #caroyrobert.



La modelo sin dudas dejó a más de uno con la boca abierta, y con esto reafirma los dichos de ser una de las mujeres más hermosas de la Argentina.