Personal de un hotel sorprendió a Carla Quevedo desnuda en su habitación

Carla Quevedo viajó a Cancún, México, para asistir a la gala de los Produ Awards 2019, donde Monzón, ficción en la que interpretó a Alicia Muñiz, fue premiada como Serie del año. Luego de la misma, decidió quedarse un poco más de tiempo y disfrutar de unas merecidas vacaciones, pero estas, se vieron arruinadas por un desagradable momento.



Quevedo denunció a través de sus redes que el personal del hotel entró a su habitación mientras ella se encontraba desnuda en la ducha y que absolutamente nadie le pidió perdón.



"Acabo de tener la peor experiencia de mi vida en un hotel en el @RoyaltonResorts de Cancún. Entraron a mi cuarto sin permiso mientras me bañaba. Todavía nadie me pidió perdón y para colmo me trataron como delincuente", detalló.



"Es la violación a mi intimidad más grande que viví. Una vergüenza absoluta. Y una atención pésima. Cinco estrellas y no llegan y a media", agregó enojada.



Lamentablemente sus cortas vacaciones se vieron empañadas por el mal rato, y el momento de relax se convirtió en una pesadilla.