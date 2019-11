Que romántico: La sorpresa de Messi para Antonella Rocuzzo

Lionel Messi en varias ocasiones dejó en claro la importancia que tiene Antonella en su vida, en una de las últimas entrevistas con el diario Sports de España confesó: “Lo es todo para mí. Tenerla al lado me simplifica muchísimas cosas. Nos conocemos de hace mucho tiempo, me conoce a la perfección. Sabe cómo entrarme en cada momento, especialmente en los malos”, “Es una persona que prácticamente no tiene días malos, que siempre está de buen humor. Es una compañera espectacular”, reveló.



Al parecer esta vez el 10 quiso expresarle un poco de toda su gratitud a su mujer, y la esperó con una romántica sorpresa.



Antonella a través de sus redes mostró el regalo que le hizo Lionel.“Llegar a casa y encontrar esta sorpresa😍❤️ @leomessi”, escribió, junto a la foto de un hermoso ramo de rosas unidas por un moño blanco.



La publicación en tan solo cuatro horas supera los 220 mil likes, y se llenó de cientos de comentarios de sus seguidores como:“Muy merecido”, “Siempre crack”, “Yo también quiero un Leo en mi vida”, “Es todo lo que está bien”.



La tierna pareja que ya lleva varios años juntos, a pesar del trabajo y de tener 3 hijos por mantener, se dedican estos lindos momentos, para que no se apague la chispa de la relación.