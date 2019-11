Maradona furioso con Gianina por los posteos sobre su salud

Diego Armando Maradona publicó un video en sus redes sociales para desatar la ira luego de que su hija Gianina confirmara que a su padre lo “están matando por dentro” y que “los amigos del campeón” lo mantienen bajo el efecto de pastillas.

El actual DT de Gimnasia y Esgrima de La Plata amenazó a su tercera hija con quitarle la herencia si continúa con estas declaraciones en su contra. En su posteo de Instagram Diego escribió: “Más vivo que nunca y sigo esperando que me devuelvan lo que es mío…”. En el video se lo puede ver frente a la cámara diciendo frases como: "Quiero decirles que no me estoy muriendo para nada. Estoy plácidamente porque estoy trabajando… me dolió muchísimo el perder con Estudiante pero no sé lo que habrá querido decir Gianinna o qué interpretará… no sé…Mientras uno se va haciendo más viejo, se preocupan más por lo que dejas que por lo que estás haciendo” dijo Maradona, y finalizó: “Les digo a todos que no les voy a dejar nada!... que voy a donarlo. Todo lo que corrí en mi vida lo voy a donar… Así que seguirán diciéndole a otro cuando yo me muera. Pero por ahora, no existen… porque estoy muy sano. Gracias”.