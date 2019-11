Marcelo Tinelli aseguró en una entrevista que pronto será abuelo

Marcelo Tinelli, conductor del famoso programa Showmatch, este Jueves dio tema para hablar y sorprendió en el programa “Los ángeles de la mañana”, diciendo que no faltaba mucho para ser abuelo.



Las dudas empezaron a surgir, por lo que Ángel de Brito le preguntó si le gustaría que algunos de sus hijos se convierta en padre a lo que Tinelli respondió: “Hoy sí, la verdad que antes no. Yo quiero ser abuelo, estaría feliz, orgulloso y me muero de amor por ser abuelo. Ahora, vos me lo decías antes de tenerlo a Lorenzo, y yo te decía ‘no’. Lorenzo me puso en lugar donde hoy digo que sí, antes sentía que me daba el nono”,



El conductor del programa de la mañana ante la respuesta se mostró más insistente consultándole si alguna de sus hijas planeaba tener un bebé, a lo que Marcelo respondió: “Las chicas están ahí, pero yo hablo con gente que sabe, siente y percibe que muy pronto voy a ser abuelo, así que voy a creer en eso”.



No obstante, Tinelli relacionó todo con el tema de fútbol como era de esperarse y agregó: “Si viene un nieto de Boca no hay ningún problema. Y si viene de un padre que sea hincha, jugador, dirigente de Boca, nosotros trataremos de lucharla desde el momento en que esté en mis brazos”, ya que su hija Micaela se encuentra en una relación con el jugador de Boca, Licha López.



“Yo tengo códigos en cuanto a hijos varones de mis amigos, jamás les diría o les regalaría una camiseta, pelotas, llevarlo a la cancha, asociarlo, porque no me gustaría que me lo hicieran con los míos. Así que cuando vengan y digan ‘qué divino Lolo, vos tenés que ser de Boca’, le daría una trompada en la cabeza. Perdón por cómo me salió, pero me da bronca, le diría ‘Flaco, dale, es mi hijo, no te hagás el canchero’. Tampoco lo haría con el otro. Pero en el caso que venga un nieto y venga de alguien cercano al mundo Boca, River o cualquier otro club, no tendría ningún problema, porque yo me tengo fe que ese nieto va a seguir al abuelo”, finalizó el conductor.