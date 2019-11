Julieta Prandi "recuperó" su vida después de su matrimonio

“Recuperé mi libertad y mi vida”, dijo Prandi en una entrevista televisiva y relató los duros momentos que vivió con su ex y padre de sus hijos, Claudio Contardi el empresario con quien la modelo estuvo casada 8 años. Prandi dijo en el programa Hay que ver (Canal 9) que durante su matrimonio se fue sintiendo asfixiada y perdida siguiendo normas que no eras propias, dejando su trabajo y viviendo de manera alienada.

“Tuve mucho miedo. Miedo a que me lastime, por supuesto. Era una persona que me insultaba, me degradaba, me amenazaba. Hay amenazas específicas que están en mi demanda de divorcio. Siempre hubo una degradación permanente” dijo. Ahora más tranquila ya planifica su verano en Villa Carlos Paz (Córdoba) donde hará temporada con Pedro Alfonso y Paula Chávez en la obra “Atrapados en el museo”.

Noticias Relacionadas Julieta Prandi denunció por violencia familiar a su ex pareja

Este cambio de vida y las nuevas oportunidades hacen que Prandi hoy se tome las cosas de otro modo: “En un momento dije que tenía que tomar la decisión por más que sea doloroso para los chicos y para todos. Y no fue tan sencillo. Le pedí el divorcio en marzo del año pasado y fue un año de convivencia muy dura, con mucho maltrato psicológico y no se lo deseo a nadie”, relató la modelo.