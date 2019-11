Así se recupera Marixa Balli de su terrible accidente 

Este hueso cercano al coxis (o “huesito dulce”) está ubicado en la parte inferior de la columna vertebral y entre el quinto segmente de la columna lumbar. Tiene forma triangular y cinco segmentos unidos.

Con respecto a su recuperación, Balli contó que la caída, en su negocio de Avellaneda, le provocó policontusiones y traumatismo de pelvis. Así lo informó el hospital donde fue llevada de urgencia la intérprete de la “Cachaca”.

"Sigo en reposo pero camino gracias a Dios. Estoy contenta pero cuando me levanto no me levanto con ese dolor que es inexplicable. Siento que estoy recuperándome rápidamente gracias a Dios. Estoy mucho mejor", dijo Balli y agregó que sigue un tratamiento con calmantes y remedios, kinesióloga y chequeos.