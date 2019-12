Murió la cantante de Roxette

En el día de ayer falleció la artista sueca quien luchaba con un cáncer cerebral desde el año 2002. Sucedió en Suecia y la comunicación de su deceso la dio su agente de prensa Marie Dimberg.

“Con gran tristeza debemos anunciar que uno de nuestros más grandes y queridos artistas ha fallecido. Marie Fredriksson murió en la mañana del 9 de diciembre”.



La rubia de la banda ícono de los años ´80 vendió más de 75 millones de discos junto a Per Gessle y sus temas fueron furor en todo el mundo. La formación surgió en 1986 y tocó su último concierto en 2016. Sus clásicos más conocidos son “Debe haber sido amor”, “The look”, “Joyride” y “Listen to your heart”, por citar sólo algunos.