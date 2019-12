Andrés Calamaro dijo que a Rosalía la engordan como a un chancho

Cada vez que Andrés Calamaro opina sobre algo o alguien, siempre hay gente que se siente molesta. Y esta no fue la excepción, porque ahora el cantante opinó sobre Rosalía, la joven catalana de 26 años que arrasa con su estilo y su música en el mundo entero.

Si bien reconoció el éxito y la admiración que despierta la cantante, criticó duramente la manera en que los medios exageran todo lo referido a ella y dijo: “Están inflando a Rosalía y no le hace falta. Tanta atención periodística no es positiva para un artista musical. Todavía no es un éxito mundial… La engordan como a un chancho para matarlo y hacer morcillas…”.

El salmón, en una entrevista con EFE, dijo sobre la música de Rosalía: “Es lo más bonito, lo más interesante en muchos años”. Reconoció haber escuchado el primer disco de flamenco de la joven y lo evaluó como un fenómeno musical y contó: “No solo escuché su disco, sino que estábamos juntos en la alfombra como nominados ese año. No era aún el fenómeno que es ahora y pudimos conversar. Era un disco importante y ahora Rosalía se está multiplicando, no se sabe el techo que tiene”, cerró el cantante.