La gastada de Maradona a Caniggia por sus hijos

Diaro Armando Maradona fue invitado a programa “Líbero VS” de TyT Sport y dio más de un titular con todo lo que contó relajado y desde la comodidad de su casa.

La amistad entre estos dos grandes del fútbol argentino, quedó sellada luego de la recordada jugada del 10 ante Brasil, en los octavos de final del Mundial de Italia 1990, cuando Caniggia hizo el mítico gol a los 82 minutos luego de que Argentina se salvara de milagro.

Así, los mediáticos ex futbolistas comparten a veces charlas y el Diego no quiso dejar pasar, en el programa de deportes, una irónica manera de saludarse con el ex de Mariana Nanis quien contó que cada vez que lo ve al Pájaro le doy un beso en la frente y le digo: “Lo que te salió papá, viste?”, en referencia a los Alex, Charlotte y Axel.