Silvia Süller quiere casarse con Jacobo Winograd

Invitada al programa “Confrontados” (Canal 9), Silvia Süler confesó que le gustaría casarse con su amigo: “Me gustaría ponerme de novia y casarme con Chizito. Con Jacobo hace tanto que nos conocemos y nos llevábamos tan bien… me encanta y yo también a él. Fíjate que a él no se le conoce ninguna pareja, no se le conocen amigas y la única soy yo”, comentó.

En los ańos ´80 nació esta amistad entre la mediática y Winograd y luego de muchos ańos, tuvieron “algo” coincidentemente con la separación de ella con Silvio Soldán: “Ni bien me separé de Soldán fue uno de los primeros con los que estuve. La relación sigue durando hasta hoy pero sin penetración”, confesó la mediática.

Silvia Süler actualmente se presenta en boliches y hace unipersonales. Hace pocos meses, su hermano Guido confesó en una entrevista que Susana Giménez y Mirtha Legrand ayudaban económicamente a su hermana.