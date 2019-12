Charlotte Caniggia se bajó de la obra de Flor de la V

Todos nos enteramos la semana pasada de las exigencias que Charlotte Caniggia tenía con la producción de Flor de la V para estar en la obra del verano. Así una vez que se cumplieron con todos los requisitos que ponía la mediática la firma del contrato se efectivizó.

Ahora la historia cambió, porque la hija de Mariana Nannis confirmó que ya no formará parte del elenco de Mar del Plata. Y fue unos de los jurados, Ángel De Brito quién que le preguntó si había plantado a De la V. Charlotte dijo: “Sí, me bajé, pero está todo bien. Al final decidimos que no. Había firmado pero no. Tomé otra decisión y no lo voy a hacer. Estaba muy buena la oferta, el chofer, pero no… En este momento me hace falta estar con mi familia, con mi mamá. La plata bueno será para otra ocasión, no importa esta vez”.

La obra de la que se bajó Charlotte Caniggia tiene confirmados a Yayo Guridi, Nazareno Mottola, Gabo Usandivaras, Gonzalo Gerber entre otros bailarines.