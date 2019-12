Felipe Pettinato mostró a su familia luego de la denuncia de abuso

Durante octubre una joven menor de edad denunció al hijo de Roberto Petinatto por abuso sexual. Luego de salir a aclarar lo sucedido Felipe Petinatto desapareció de los medios y nadie supo más de él.

Ahora con motivo del primer año de su hija Juana, el imitador de Michael Jackson, reapareció junto a su pareja Sofía Colasante durante el festejo. A través de sus redes sociales el extravagante joven posteó fotos de la familia y un texto que decía: “¡Tarde! Pero (EXTREMADAMENTE) seguro! Junto a @SofiColasante compartimos estos perfectos momentos del cumpleaños N°1 de Juana Michela Petinatto”.

Si bien la denunciante por abuso es la hermanastra de Colasante, esta situación no generó ningún distanciamiento ni separación y la novia de Petinatto escribió en su cuenta de Instagram un fragmente de una canción de Michael Jackson llamada “Pabloid Junkie” que dice: “Sólo porque se lee en una revista o en la pantalla de la televisión, no lo hace real. Aunque todo el mundo quiere leer sobre eso”.

Por el momento Felipe niego lo sucedido y dijo: “No me acuerdo mucho, y lo que me acuerde, si me preguntan en un juicio que no va a existir, lo único que les puedo garantizas y jurar por que se muera mi hija Juana es que soy inocente”.