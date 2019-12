La exigencia de Nicolas Cabré hacia Laurita Fernandez que enfureció las redes

En una entrevista con Tatiana Schapiro, periodista de Infobae, Cabré reveló uno de los pedidos que le hace a la bailarina y no fue muy bien recibido por las redes sociales.

Al parecer, en un momento de la entrevista, la periodista consultó a la bailarina: "¿En qué momentos tenés ganas de echarlo a Cabré de tu casa?" , "hoy por ejemplo - risas- me retó por que no hice la cama", respondió Laurita.

En medio de sonrisas incómodas Cabré salió a defenderse: "No no es un reto eso. Ella es ordenada pasa que soy obsesivo. No soy del hincha bolas, lo hago yo. Si yo me voy y vuelvo y esta la cama deshecha yo siento que no me quiere más".

Las redes explotaron en comentarios negativos después de que la entrevista haya salido a la luz. Alguno de los comentarios más marcados fueron: "Ah no bueno le falla", "Que gil", "No entiendo por qué sigue consiguiendo minas", "Y que tal si la hace él", "¿Cómo aguantás Laurita?"