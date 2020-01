Luciano Castro le pidió a Roberto Moldavsky que no haga chistes con sus fotos hot

Y si bien las fotos triple X de Luciano Castro fueron tema del 2019, aún hay coletazos de esas imágenes que se viralizaron y que lastimaron a Luciano Castro y a su familia. Es más, muchos chistes de varias obras de la temporada, tanto de Mardel como de Carlos Paz, hacen referencia a los atributos del marido de Sabrina Rojas, inclusive en “Desnudos” la obra en la que participa la pareja.

En el programa “Confrontados” (Canal 9), Roberto Moldavsky confirmó que fue el propio Castro quien lo llamó para solicitarle, amablemente, que deje de mencionarlo arriba del escenario. El humorista dijo: “Lo hablamos con Luciano. Aparte, somos del mismo barrio, La Paternal, y los dos socios de Argentinos Juniors, tenemos mucho en común. Lo nuestro no estaba escrito en el show, sino que surgió en un momento en que hablo de la circuncisión. (…) Alguien tiró Luciano Castro en ese momento y lo enganchamos”, dijo el entrevistado.

Y agregó: “Me llamó y hablamos genial, charlamos de mil cosas y la semana que viene nos juntamos a comer. Me dijo que se lo comentaron, que le molestaba. Ahí le expliqué que fue algo que surgió, que así como llegó, se va. Que si le molestaba, a mí no me interesaba. No es lo mismo que con los políticos, porque esto era la vida privada de Luciano que alguien le invadió. Fue en muy buenos términos, fue muy copado y quedó ahí”.