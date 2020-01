Karina Iavícoli: “Flor Vigna está saliendo con un señor de más de 40”

Cuando todo el mundo hablaba de la reconciliación del año, entre Flor Vigna y su ex novio Nico Occhiato, la filosa panelista del programa conducido por Ángel de Brito, Karina Iavícoli confirmaba que la actriz estaría saliendo con un empresario de más de 40 años.

Luego de la viralización de las imágenes que mostraban a la pareja en una estación de servicio en la madrugada del martes, Vigna y Occhiato se encargaron de desmentir una reconciliación y sólo hablaron de amistad.

Entrevistada por el portal Ciudad, la protagonista de “Una semana nada más” dijo: "Con Nico seguimos recontra separados, pero tenemos mucho cariño el uno por el otro. Nos queremos. Sí está la puerta abierta para vernos, como también para no vernos y para que cada uno esté con quien elija estar. La puerta está abierta para conocer a otras personas como para reencontrarnos. Estamos libres y solteros los dos".

Y agregó: “Nos vimos una vez, pero no sé si nos volveremos a ver. No lo sabemos ni nosotros, esa es la verdad. Estamos solteros, libres y nos queremos mucho... No creo que volvamos a estar de novios, por lo menos no por un largo tiempo", concluyó Vigna.

Pero pasadas unas horas, la panelista Karina Iavícola sorprendió a todos con la información menos esperada: “Necesito decir esto, me duele un poco el estómago porque yo me enteré que ella está saliendo con alguien…con un señor muy interesante, que tiene 41 años, que se lo presentó su amiga Gimena Accardi. …este señor, que a veces la va a ver al teatro y que ella está re contenta porque nunca salió con alguien bastante más grande que ella. No es famoso él”, informó Karina.

¿Saldrá a contestar Flor Vigna?