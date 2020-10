Carolina Losada angustiada por su pelea con Diego Brancatelli

Esta semana se produjo un momento tenso en el programa “Intratables” (América) cuando dos panelista protagonizaron un tenso cruce al aire.

Se trata de Carolina Losada y Diego Brancatelli quienes discutieron acaloradamente. El periodista simpatizando del gobierno actual le dijo a su compañera: "Carolina, no hablés estupideces (...) Creés que por ser rubia y tener una cara linda podés agredir", comenzó diciendo Brancatelli a su compañera durante un debate.

El conductor del ciclo, Fabián Doman debió intervenir para calmar los ánimos pero Brancatelli se quejó y acusó a la mujer de haberlo atacado en emisiones anteriores, algo que la periodista negó.

"Cuando una persona está tan enojada como vos, tan inmersa en odio como vos, te sale mal", volvió a atacar Brancatelli, "Porque vos lo generás, Carolina, por eso", la periodista alterada por los dichos del hombre respondió: "Ah, ¿te genero odio yo? Mirá que lindo".

En diálogo con Moskita Muerta por La Once Diez/Radio de la Ciudad, Losada comentó: "Fue la primera vez que me fui realmente muy mal del programa, que me fui dolida”.

"Siempre hay chicanas en el programa, pero ya lo que dijo Diego me resonó muy fuerte. Que me dijera que le genero odio me dolió, yo sé que no es algo que siente, sino que le salió más bien decirlo en el momento. Pero no hubo llamado tampoco para aclararlo”, contó la mujer en nota.

Luego dijo: “Yo creo que lo que dijo de que ‘porque soy rubia y linda’ no me importó, pero cuando me dijo que le genero odio me dolió, me resultó fuerte porque es una persona a la que le tengo cariño pese a las diferencias". “Pero al otro día hablé con el productor y me explicó que Diego (Brancatelli) no sentía eso y para mí con eso alcanzó y ya fue”, sostuvo.

Luego dijo: “Lo que pasó en ese momento fue un diálogo de sordos y está en todos los planos cuando ves al Gobierno hablar un diálogo de sordos con la sociedad, y eso resume un poco todo”. Al tiempo que agregó que “la gente tiene que hacer lo que siente y mostrar lo que es y lo que siente. Yo aprendí en la vida a no esperar tanto del otro, porque si esperas que reaccionen como reaccionarias vos te decepcionás".

Finalmente la periodista dijo: “Hasta ahora no me pasó de recibir puteadas en la calle, la realidad es que las redes son otra cosa. Y me pasa generalmente que los que más me putean son los K, pero cuando digo algo de Mauricio Macri también, los ultra son igual de todos lados”, finalizó.