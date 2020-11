En topless Cinthia Fernández mostró sus curvas y recomendó un producto

Cinthia Fernández no deja de ser noticia luego de su reingreso a “LAM” (El Trece) y de su participación en el “Cantando por un Sueño” (El Trece) en donde demuestra su talento y sus ganas de seguir en la competencia.

También la joven madre comparte en sus redes los juegos y las ocurrencias de sus hijas como además algunos problemas que aún tiene con su ex Matías Defederico.

En esta oportunidad Cinthia comentó que el padre de sus hijas la quiere dejar sin su obra social con argumentos que no la convencen: “Ayer me llamó el abogado para decirme que Matías quería sacarme la obra social, cambiar la subtitularidad. Eso ya es lo último que tenía que hacer. Aparentemente me quiere dejar sin obra social", comentó Fernández en Los ángeles de la mañana.

Pero ahora, y dejando por un momento los problemas de lado, Cinthia disfrutó del fin de semana largo a pura pileta y redes sociales.

Para sorpresa de sus seguidores, la morocha en topless y recostada boca abajo al borde de su pileta recomendó un complejo nutricional y mostró sus curvas luciendo solo una pequeña tanga negra.

El video superó los 93 mil “likes” y recibió mensajes de admiración y amor por parte de los seguidores que apoyan a Cinthia en las buenas y en las malas.