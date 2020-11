Inesperada ´grieta´ entre teatreros en medio de la cuarentena

En medio de la pandemia por el coronavirus y, teniendo en cuenta que los artistas fueron los primero perjudicados por el cierre de los teatros, muchos optaron por realizar transmisiones virtuales y otros, los más jugados, en proponer espectáculos inspirados en el “auto cine” que comenzó a dar resultados.

A través de su cuenta de Instagram, Cecilia Milone sorprendió al escribir un mensaje dirigido a Carlos Rottemberg quien criticó el “autoteatro”: “No entiendo @multiteatro = Carlos Rotemberg que te proclames como el #SumoSacerdote del teatro y hagas estas declaraciones. Nada tiene que ver el número de fila comparada con la del teatro. Contamos con una pantalla gigante, tres cámaras y circuito cerrado, y con el sonido amplificado en el auto.

¿¿Y te decís teatrista?? Teatrista soy yo que vivo del teatro y no de alquilarlo. Y no creas que así, manifestás la evidente repulsión que te causa @ArtazaNito.

Despreciás con tus dichos y te metés con el trabajado de Juan, Martín, Pepe que hacen cámaras, Marcos que cobra por hacer sonido. Te metés con @belendigiorgio, con @_rodrinoya, con @costaokis, conmigo, con @nando, con @fernougues, con @estefipastocchi, con @aripastocchi, con @diegogarciamoyano, con @diegomartinrinaldi, con @maga_abril, con @ricardodanielatango, con @juliaurruty, con @claudioperna9, con @coritacisneros, con @eliabfz, con @hectorraul.carballo y con cada uno de quienes componen los equipos que se han armado en @teatroenauto

¡DUELE, tu falta de empatía y de humanidad! ¡NO SOS TEATRISTA!”, escribió muy molesta.

Este viernes en “LAM”, Cecilia Milone molesta con el productor teatral dijo: “Más allá de que convoquen desde los medios a Carlos Rotemberg él se ha sentado en un lugar como de sumo pontífice del teatro y él aclara temas que son generales a todas las presentaciones… él me envió mensajes en donde me explicó que sus dichos no tuvieron mala intención y lo entiendo y lo acepto, pero no puede dejar de decir que hubo daños colaterales porque surgieron consultas y estamos hablando de una puesta sumamente casera, primero porque es un invento lo que estamos generando y con lo que se gana se mantienen muchas familias que la pasaron mal durante la cuarentena”, manifestó muy molesta la actriz.