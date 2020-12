Ulises Bueno: "Ya no quiero ser un adicto"

Ulises dice que quiere cambiar de vida. "Ya no quiero" es su nuevo trabajo..

Ulises Bueno fue uno de los artistas que prefirió poner en pausa su carrera durante toda la pandemia. Casi no apareció en público y pasó la cuarentena con su grupo familiar más cercano: Betty y su hermano Flavio.

"Estuve pasándola bastante feo. Soy una persona que tuve muchos obstáculos en la vida, muchas cosas que me han pasado y superar esta situación de encierro es volver a caer en esa depresión. Me quiero focalizar en los nuevos temas que fueron surgiendo" dijo sin filtro

"Tuve mucha lucha con las adicciones y dije, otra vez, no, no es lo que quiero para mi. Estuve en una lucha constante por poder sobrevivir en casa y pensé que no se volvía más ni iba a poder tener la oportunidad de subir a un escenario", cuenta.

En ese tiempo además, su mamá sufrió un accidente que le hizo replantearse muchas cosas. Se quebró la cadera y un brazo en una caída y estuvo en la cama 2 meses sin poder levantarse: "Eso me hizo pensar que, si no estuviese yo, que pasaría con mamá.

El cantante se negó a hacer bailes virtuales mediante streamings: "No me sentía pleno, ni cómodo estar yo solo y sin público. Yo soy una persona que depende mucho de la gente, de ese ida y vuelta del afecto, de dar y recibir, el aplauso es muy importante, que canten tus canciones y estar pendiente de lo que hago en el escenario”, explica.

El cuartetero se reencontró con su banda. Con algunas caras nuevas, volvieron a ensayar y preparan canciones para volver. “Vuelvo con toda la energía y las ganas. Con la familia recuperada que son los músicos, quienes me acompañaron durante tantos años y nos reencontramos bien, tuvimos lindas conversaciones. Queremos pelear por hacer de nuevo lo que amamos”, cuenta entusiasmado

Fuente: Cuarteteros