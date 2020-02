Claudia Ciardone y su nuevo emprendimiento sexy

La modelo Claudia Ciardone presentó su nuevo emprendimiento el cual vende de manera online. Lanzó su nueva línea de ropa deportiva sexy bajo la marca CCFIT.

Consultada sobre cómo son elegidos los diseños de CCFIT, Claudia comentó al medio Teleshow “Los voy eligiendo a través de Internet, que me agiliza un montón la selección y, además, cuando viajo busco modelos y me fijo que es lo que se empieza a usar. Me gustan muchos los estilos de Colombia y Brasil porque tienen buenos cortes y resaltan mucho más las curvas de la mujer. Algunas cosas se copian, pero les doy mi toque. Es ropa deportiva sexy y esa es la idea: no perder lo que es mi linea personal”. La confección de la indumentaria de CCFIT se realiza en una fábrica que se llama 100 por ciento ropa deportiva.

En cuanto a las primeras horas de CCFIT, Claudia destacó que “las repercusiones fueron muy buenas”. Y tiene en mente llamar a sus colegas para que luzcan sus modelos. “Que las chicas del medio lo usen, ayuda un montón a la difusión, además, está buena y les va a gustar”, remarcó.

En esta propuesta, Ciardone implementó también accesorios de mucha utilidad para los deportistas. “Está a la venta algo muy novedoso que es una manga hidratante. Te la ponés como si fuera un guante que llega hasta el codo y tiene un piquito donde le agregas agua (Entran 350 ml) y mientras entrenas te podes hidratar sin tener que ir a buscar la botellita de agua. Para los deportes acuáticos como el surf sirve un montón y es buenísimo”, relató. Su valor es de 2.200 pesos.

“Nuestros productos, están inspirados en la mujer empoderada, una mujer con ganas de verse fuerte linda y sensual en todos los momentos del día, inclusive en el lugar donde vamos a hacer nuestras rutinas de entrenamiento. Nuestra prendas exclusivas resaltan la belleza de cada mujer con detalles de sensualidad y con una comodidad única para poder entrenar. También contamos con algunos tips de entrenamiento y alimentación para cuidar nuestro cuerpo de una manera saludable”, destaca en la descripción de su pagina web Claudia Ciardone que intenta buscar un nuevo camino en su vida profesional.