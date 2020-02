Martina Soto Pose: “Roberto Pettinato es un sorete”

Martina Soto Pose es una periodista y una de las mujeres que acusó a Roberto Pettinato de acoso y de ser el responsable de sus “malas experiencias” en televisión. Las otras denunciantes fueron: Mariela Anchipi, Karina Mazzocco, Emilia Claudeville, Ernestina Pais, Fernanda Iglesias y Josefina Pouso.

Luego de todas estas acusaciones, Pettinato “desapareció” de la escena mediática argentina y negar las acusaciones en su contra, se fue a probar suerte en los Estados Unidos.

Hace unos días, el ex integrante de “Sumo” apareció con su nueva novia a la salida de un teatro y frente a la cámara de “Intrusos” (América) dijo: “Estoy yendo y viniendo, no estoy mucho en el país”. Además se calificó como inteligente, sexy, con una reputación media. Reconoció que su nombre siempre estuvo sucio, que no le interesa más la TV y respecto a los dichos de sus compañeras aseguró que no fueron así.

Al enterarse Soto Pose del regreso del conductor dijo: “Ay chicxs, no. Pettinato volvió y van a buscarlo para ponerle el mic y que siga diciendo barbaridades e incongruencias. No le den más aire a esa inmundicia de ser. No es excéntrico. Es un sorete. Corta la bocha, diría Ivo”.

Inmediatamente un seguidor la enfrentó y le dijo: “Hay tantos adelante de él por ejemplo”. Lejos de dejarla pasar, Martina le respondió: “¿Baby también encerraba a compañeras de trabajo en una oficina o camarín a toquetearlas? ¿También se las tranzaba a la fuerza el primer día como modo de "iniciación"? No sabía, che. Tengo muchos episodios más de la misma índole para agregar al prontuario eh. Experiencias horribles mías y de compañeras. Pero lo voy a dejar acá porque de verdad, ese hombre despierta lo peor de mí. Recuerdos muy de mierda”.