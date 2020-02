Huevo Müller y su amor por Romina Gaetani: “la vengo remando”

Huevo Müller y Romina Gaetani son compañeros de elenco en la obra teatral “Perfectos Desconocidos” y aparte de la buena onda que predomina en el grupo, resalta el interés que el actor tiene por Romina.

Entrevistado por “Intrusos” (América) el actor dijo: “Su personalidad me parece genial. Nos divertimos muchos los dos, nos cag… de risa. Es inteligente, es una mina empoderada y aparte es bellísima. A quien no le puede gustar”, dijo Huevo.

Müller dijo que si bien son compinches y amigos en muchas cosas, lamenta que Gaetani siempre se la “haga la difícil”. “Me estoy portando bien, quiero que lo sepan… desde que estaba en la metalúrgica que no laburo tanto en mi vida, la venga remando. No hay mucha chance, llego a la línea y me corre”, concluyó.