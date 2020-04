¡Para el infarto! Nati Jota quiere ser como Sol Pérez

View this post on Instagram

Super a pedido! Un orgullo tremendo que se copen y realmente lo hagan. Gracias por eso y por compartirlo. Como siempre, los ejercicios los saquu00e9 de la aplicaciu00f3n de @bigg.fit que nos estu00e1 dando todos los du00edas varias configuraciones. BLOQUE 1 AMRAP de 10 min (las vueltas que puedan) 10 burpees 15 sentadillas con salto 5 burpees broad jump (con salto largo) 20 estocadas con salto 4 doble push up burpees ____________________________________________ BLOQUE 2 4 rondas de: 12 lateral side steps alternados (pasitos al costado) 10 sentadillas y abro pierna 8/8 sentadilla bu00falgara a una pierna con salto ____________________________________________ BLOQUE 3 AMRAP 10min. 10 sprawls (medio burpee) 10 subidas a la silla (5/5) 10 sentadillas sin peso 10 broad jump (salto largo) Les recuerdo a todos que no soy profe, que solo comparto desde mi humilde lugar algo que me hace muy bien! Puedo cometer algu00fan error en algu00fan movimiento, yo tambiu00e9n estoy aprendiendo. Que disfruten como yo al hacerlo, y mu00e1s al grabarselo. Me da un poquity de paja porque me cuesta el doble entrenar y grabar, pero real me motivaron con la cantidad de mensajes contu00e1ndome que hicieron la rutina anterior y que les encantu00f3. Los re quiero. Sigan mandu00e1ndome videos haciendo la rutina que me la sube mal.