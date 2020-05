El apasionado chape de Celeste Cid y Julieta Zylberberg

View this post on Instagram

Con mucho pesar despedimos a @separadas . Ojala volvamos a encontrarnos para poder hacer mucha mu00e1s ficciu00f3n que es lo que tanto amamos. Gracias a todos los que lo hicimos, por tantas risas . Y gracias a los que nos siguieron. Un beso nube que quedaba adeudado! ud83dude22 hasta la pru00f3xima!! @mcelestia u26c5ufe0f