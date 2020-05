Sin terceros en discordia: las nuevas declaraciones de Jujuy Jiménez

Luego de varios meses de rumores de crisis en la pareja, finalmente esta semana se conoció la noticia de la separación definitiva de Jujuy Jiménez y el tenista Juan Martín del Potro.

En el programa conducido por Ángel De Brito, “LAM” (El Trece), la modelo contó las verdaderas razones de la separación, pero antes dejó en claro que no existió ninguna relación parelela por parte de ambos. Luego la joven, despejo todos los rumores que, desde hacía meses, venían saliendo en los medios.

A través de una comunicación telefónica la morocha comentó: “Esto… la cuarentena nos está pegando. Es un momento de mucha incertidumbre y reflexión. Con Juan, en algún punto, veníamos medio raro. Hay un momento en la pareja en la que no te estás escuchando y hay falta de comunicación”, comenzó diciendo.

Si bien existían rumores de que la pareja se había separado en Pascuas, luego se supo que en esa fecha ella dejó de convivir con él para ir a su departamento con su mamá, pero que seguían hablando.

En febrero la modelo había apostado a la relación y en su cuenta de Instagram ella escribió: “Creo en la vida. Creo en las personas. Creo con ganas. Creo en el amor. Creo en nosotros. Creo en vos y creo en mí. Creo en la fuerza. Creo en el poder de creación y el poder de transformación. En todo eso y mucho más creo. Y estoy convencida que de esta vas a salir más fuerte que nunca. Te quiero fuerte. Te amo siempre”.

Y agregó: “Hay cosas en el amor que las vivimos distintas. Son cosas muy íntimas de las parejas. Estábamos conviviendo y nos agarró la cuarentena. Fue una relación muy intensa, pasó todo muy rápido. Hoy la realidad es esta, nos separamos y los dos creemos que es lo mejor”, reflexionó.

Jujuy dejó en claro que no hubo terceros en discordia en la relación y agregó: “Decidimos que es lo más sano. Dijimos ‘nos agarró en esta, vos me querés, yo te quiero, somos buenas personas, no nos estamos escuchando, no nos estamos comunicando y lo más sano es tomar distancia’”, concluyó.