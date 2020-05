Mónica Ayos en corpiño pidió no perder la frescura post cuarentena

View this post on Instagram

Buenas loquillos, siento que estamos a u0026#34;80 de mayou0026#34; y es au00f1o u0026#34;trisiestou0026#34; ud83eudd37ud83cudffcu200du2640ufe0f Ojalu00e1 que la u0026#34;nueva normalidadu0026#34; no nos quite la frescuraud83cudf3a #cuarentena