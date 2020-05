Lourdes Sánchez, lució su lomazo a puro encaje

Este domingo, Lourdes Sánchez, arrancó el domingo a pura energía y lució su lomazo con un conjunto de encaje muy sensual. La bailarina, deslumbró a todos sus seguidores y les contó uno de sus secretos para mantenerse en forma durante la cuarentena.

Noticias Relacionadas Video: Mónica Farro y un look infartante para sacar la basura

Esta semana, la panelista, se vio envuelta en una nueva polémica con Laurita Fernández, tras la separación de la bailarina con el actor Nicolás Cabré.

En el programa Los Ángeles de la Manaña, conducido por Ángel De Brito, Sánchez, opinó sobre la ruptura amorosa. “No me sorprendió. Me parece que es como la época en la que ella activa sus... Da la casualidad que siempre es la misma época. Pero me encanta que vuelva al ‘Bailando’, ella tiene que volver a bailar”, indicó. De este modo, dio a entender que la separación de Laurita y Cabré tiene como objetivo volver a instalarla en los medios, ante una posible convocatoria al certamen conducido por Marcelo Tinelli.

Noticias Relacionadas Natalie Weber extraña la libertad y lo expresa en colaless

“Pero también me parece tan casualidad que siempre en el mismo momento del año, ahí… Además, me atrevo a decir con quién me gustaría que baile, con Matías Napp”, dijo Lourdes en el programa.

Noticias Relacionadas El sensual entrenamiento de Sol Pérez, incendió las redes sociales

Cabe recordar que Lourdes y Laurita, mantuvieron una conflictiva relación cuando coincidieron en el Bailando. Incluso, el mismo Marcelo Tinelli, debió intervenir entre ellas para bajarle el tono a sus peleas fuera de cámara.