¡Miedo! Magui Bravi contó que vivió una experiencia paranormal

En medio de la cuarentena y con mucho trabajo por hacer Magui Bravi forma parte de la obra virtual “Sex” de José María Muscari y también integra el programa “Con Amigos Así” por KZO.

Entrevistada por Juan Etchegoyen en Mitre Live, la bailarina confesó creer en lo paranormal y relató dos experiencias que marcaron un antes y un después en su vida: "Estábamos grabando Clave Argentina (El Nueve) en Córdoba en el cerro Uritorco. Yo me hacía la canchera. Teníamos a un chamán con nosotros y yo estaba re descreída. Onda 'dale, que nos vas a contar'. Siempre con respeto pero no pensaba mucho que iba a pasar”, comenzó relatando Magui.

Luego agregó: "Llegamos arriba de la montaña, y de repente empezó a oscurecer, y él (el guía) quería hacer tiempo y yo le decía que necesitábamos la luz por la cámara. Mejor que pase algo ahora y ya está. Terminó la nota, no había pasado nada, me miraba con el cámarografo. Terminó la nota, apagamos la cámara y vimos una luz cruzar, se paró ante nosotros y se fue”, dijo sorprendida.

“Esto me pasa por maldita. Por no creer en estas cosas. Me lo re merezco, pero me quedé helada. Yo no tengo prejuicio con nada, sólo decía que no iba a pasar, y re pasó, en mi cara", dijo la bailarina.

Luego relató su segunda experiencia que vivió, esta vez con su novio y durante unas vacaciones: "Habíamos visto la película Actividad Paranormal. Jodíamos con la película, nos hacíamos chistes. Una noche, después de que le había hecho un chiste con esa película, de repente se abrió la puerta del hotel, que tenía llave, no era magnética. Fue rarísimo lo que pasó”, dijo.

"Nos quedamos los dos mirando. De repente, se prendió sola la luz del pasillo. Salimos y no vimos nada. Nos fuimos a dormir después de un rato de ponernos bastante mal. Y cuando nos despertamos a la mañana estaba la puerta del hotel abierta”,señaló nuevamente inquieta por el recuerdo.

Más allá de las vivencias, Magui Bravi volvió a decir cree en las vivencias del “más allá”: “No vi un zombie pero hoy creo en todo”, concluyó la sexy bailarina que se luce en el teatro virtual.