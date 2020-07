Bomba a los 55: la foto de Katherine Fulop que incendió las redes

Este martes, Katherine Fulop, incendió las redes con una foto tras su entrenamiento. A sus 55 años, la actriz, lució una figura inigualable, producto de su incansable cuidado físico. Con una calza ajustada y un top, luego de su entrenamiento, sorprendió a sus más de 1.8 millones de seguidores en Instagram.

“¡Échale ganas! Así como te lo digo y me lo digo a mi también, tienes que hacerlo ahora, a veces el después se convierte en nunca y si no cambias lo que haces todo se repite. Somos lo que elegimos ser, todos los días tomamos decisiones y no basta con desearlo, eso no cambia nada pero una decisión lo puede cambiar todo! Vamos que se puede mi gente! Se les quiere!!! 🦋♥️”, posteó Katherine junto a su foto.

Fiel a su estilo fitness, la estrella venezolana, demostró que sigue firme en el camino de la vida saludable junto a su esposo Ova Sabtatini y los resultados quedaron a la vista.

Por la noche del lunes, la conductora, también dejó boquiabiertos a sus fans con una foto en lencería sobre la cama. Los likes y comentarios no tardaron en aparecer en el posteo con el que le deseó buenas noches a sus seguidores.

Durante la cuarentena, Katherine, también desarrollo una nueva faceta como tik toker. En varios videos, la famosa, la rompió con su humor en la red social con divertidas imitaciones que, en algunos casos, alcanzaron millones de reproducciones.