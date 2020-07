Juana Viale hoy compite con Avenida Brasil ¿quiénes estarán en su mesa?

View this post on Instagram

Este su00e1bado desde las 21.30 hs, @juanavialeoficial recibiru00e1 a: . Matu00edas Lammens @matiaslammens Diego Santilli @diegosantilliok Lito Vitale @litovitaleoficial Ceferinou00a0Reato #CeferinoReato . Mientras que el domingo desde las 13.30 hs, estaru00e1n junto a Juana Viale en la #MesazaEnCasa: . Vivianau00a0Saccone @vivisacconeok Pepeu00a0Cibriu00e1nu00a0Campoy @pepecibrianc Sergio Gonal @sergio_gonal Dr. Carlos Damu00edn #DrCarlosDamin Julio Bocca @fundacionjuliobocca . Prendete a @eltrecetv