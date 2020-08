Calu Rivero disfruta de su novio y los animales en un santuario ecológico

View this post on Instagram

Si a las nuevas aventuras ud83dudccdHace aproximadamente 15 diu0301as me mude a @tamerlainesanctuary . Un santuario de animales rescatados. La naturaleza no para de ensenu0303arme cosas, y yo sigo aprendiendo. Estoy agradecida y tambieu0301n deseo poder compartir con ustedes esta experiencia uu0301nica. ud83dudcd6 ud83cudf99ud83dudcfc Honestamente no se como mostrarlo jaja. Abriu0301 un canal de YouTube u25b6ufe0fDignity Rivero, para probar otro formato. Porque no? Jiji Me gustariu0301a que me ayuden a encontrar la mejor manera, tengo tanto contenido!! Gracias Gabby u0026amp; Petter ud83eudd0d gracias, gracias, gracias ! Gracias por leerme, a mi me encanta leerlos a ustedes. Me voy a seguir creando mi vida!