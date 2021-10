Renovación: Juariu cambió a Beto Casella por las cocinas de Telefé

Ultimando detalles de “MasterChef Celebrity 3” (Telefé), se conoció que la influencer Juariú anunció que se suma a las cocinas más famosas del mundo.

Por esa razón, la tucumana debió dejar el ciclo de Beto Casella en el Nueve para sumarse al canal de las pelotas y en su última participación le hicieron una emotiva despedida.

“Hoy vamos a despedir a Juariu…Te pido que no llores”, comenzó diciendo Casella a la joven que se convirtió en popular por sus investigaciones en las redes sociales a los famosos.

“Otra vez somos semillero de talentos. Nosotros somos un equipo chico y después vienen y se los llevan por el poder del dinero”, agregó el conductor.

Para cerrar Juariu comentó: “Yo los veía desde siempre, así que muchísimas gracias…Cuando llegué a Bendita me di cuenta por qué era ese gran éxito que se ve desde afuera. Comencé a conocer a la gente que trabaja, a los que están detrás de cámaras, a todos los productores, los camarógrafos... Siempre que llegas es una alegría. Me apoyan y me tuvieron muchísima paciencia”.

Para cerrar Vicky Braier, el verdadero nombre de la joven dijo: “Gracias a vos, Beto, por darme el espacio, el lugar, por dejarme traer mis cosas y por alentarme”, dijo con emoción. “Gracias a mis compañeros que también me alentaron y me enseñaron todo, porque yo no venía de la tele”.