¡Puro fuego! Sorpresivas fotos de la nueva novia de Andrés Nara

Luego de presentar su novia en los medios de comunicación, Andrés Nara pasa su mejor momento amoroso junto a Debbie Giménez la joven que tiene 28 años menos que el padre de Zaira y Wanda.

En su recorrida mediática, se supo que la joven es sobrina del Pastor Giménez dato que aportaron las angelitas de “LAM” (El Trece) y que la joven no tuvo problema en reconocer: “Mis papás no tenían mucha relación con él cuando era más conocido. Recién ahora se están llevando bien y nos fue a visitar a Misiones, pero no tenían contacto antes”, dijo la nacida en Misiones.

En las últimas horas y debido a la exposición en las redes sociales aparecieron sensuales fotos de la rubia con osados looks.

Con brillos y colores estridentes, Debbie ya era asidua en las redes sociales a compartir imágenes con sus fanáticos. La relación con Nara ahora le permitió ser conocida para dar quizás el puntapié inicial de su carrera artística.

El enamorado novio relató cómo la conoció: “La conocí porque vende ropa por mayor y por menor. Uno de los proveedores de ella es amigo mío. Siempre me hablaba de ella, que era muy bonita. Yo jorobando le pedí que me la presentara. Él me dijo el nombre y la busqué en Google. Le escribí un mensaje por Instagram. Al principio no me daba bola”, dijo el mediático.

Por su parte Debbie contó: “Él tenía el perfil privado. Hablé con él porque era amigo de mi proveedor. Yo no sabía quién era, después él me contó quién era y no lo podía creer. Yo no lo conocía, pero mi mamá sí. A las chicas sí, las sigo en Instagram, son divinas, me encantan”.