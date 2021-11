Susana Giménez volvió a “meter la pata” en sus redes sociales

Curiosa y divertida como siempre, Susana Giménez volvió a sorprender a sus más de 2.6 millones de seguidores al comienzo de la semana al compartir, por error, un video en su cuenta de Instagram.

La diva de los teléfonos, instala en París para entrevistar a Wanda Nara, compartió una breve grabación de sus pies desde el interior de un avión o un auto. Al parecer la rubia apretó por descuido la función del vivo en la red social y al darse cuenta borró todo.

No es la primera vez que Susana “mete mal el dedo” y, lo peor de todo es que en un par de ocasiones se refirió a gente.

Por ejemplo en 2018, Susana se refirió a los premios Martín Fierro al hablar de sus competidores de terna: Marcelo Tinelli y Mirtha Legrand. La rubia no dudó en comentar el el porcentaje con el que ganó y dijo: "Marcelo Tinelli no es querido", le dijo un alguien que estaba con ella y no dudó en sumar: "No, no es querido. Salió segundo con Mirtha, con 15 puntos. ¡Y yo tenía 41!".

Lo mismo sucedió cuando Jorge Rial se bajó de “TV Nostra”, la rubia comentó un posteo de la cuenta @RealTimeRating que decía: "Así finalizaba TV Nostra con la renuncia en vivo de Jorge Rial". Y debajo de ese titular la rubia escribió: "La vi, la vi (a la noticia). Que chocó la Ferrari. Todo llega. Beso enorme, Marce querida".

Las selfies involuntarias también sorprendieron a la rubia que posó sin una gota de maquillaje y con cara de no entender nada.