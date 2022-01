La foto hot de Kim Kardashian en su cuenta de Instagram

Bella y curvilínea, la influencer más famosa del mundo volvió a incendiar las redes sociales con dos posteos increíbles.

Kim Kardashian, anunció a sus seguidores que luego de varios años de estudio, está a punto de convertirse en abogada y por eso tiene muchas ganas de celebrar.

La empresaria está rindiendo algunos exámenes y ante la buena nota del primero, la morocha no dudó en festejar con sus seguidores.

Completamente vestida de azul con un diseño de Balenciaga la mujer expresó: “Mirando en el espejo, estoy realmente orgullosa de la mujer que veo hoy en mi reflejo…Para cualquiera que no conozca mi viaje por la escuela de derecho, sabe que esto no fue fácil ni se me entregó. ¡Reprobé este examen 3 veces en 2 años, pero me levanté cada vez y estudié más duro y lo volví a intentar hasta que lo logré!. Tuve COVID en el tercer intento (con) 40 grados de fiebre, pero no estoy poniendo excusas”, dijo la mediática feliz con su logro.

Luego y para descontracturar un poco, Kim posó en bikini desde el jacuzzi al que calificó como su lugar preferido.

Con una microbikini, la empresaria dejó a la vista su cuerpo para felicidad de sus fanáticos de todo el mundo.