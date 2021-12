Chano y Natalie Pérez estarían comenzando una relación sentimental

Este viernes y luego de haber sido relacionada a Nico Occhiato, se supo que Natalie Pérez estaría comenzando una relación con Chano Moreno Charpentier.

Fue la panelista de “LAM” (El Trece), Maite Peñoñori quien no dudó en dar la información del romance entre los dos queridos artistas.

“Se empezaron a escribir cuando él estuvo internado, cruzaron muchos mensajes, pegaron mucha onda. Arrancaron a conocerse, se ven mucho en la casa de ella. Ella ya le contó a la familia que está saliendo con él y que están muy enganchados”, comenzó diciendo la panelista de LAM.

“Me dicen que él está muerto de amor con ella, enamoradísimo”, sumó la rubia sobre el artista que luego de recuperarse de una herida de bala llenó el Luna Park y está haciendo una gira por varias ciudades del interior del país.

Si bien en “Intrusos” (América) aseguraron que la actriz salía con el ex de Flor Vigna, ella misma usó sus redes sociales para salir a desmentirlo a través de una conversación de WhatsApp que mantuvo con su abuelo.

“Hola Natalie, ¿cómo estás? Te quería felicitar por el novio nuevo, ¿Occhiato es? Me gusta, eh. Hay que domarlo un poquito, porque es medio picaflor ese, pero me gusta”, dijo el abuelo de la artista y ella respondió: “¡Abuelo! Me hiciste reír! No, no salgo con ese chico”.