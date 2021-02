Cande Tinelli posó al natural y reconoció una cruda verdad

Luego de mantener un perfil bajo durante estos meses, Cande Tinelli apareció nuevamente en las redes y si bien confirmó a través de un posteo que sigue su relación con Coti Sorokin, la hija de Marcelo Tinelli usó sus redes con otro fin.

A través de algunas historias en su cuenta de Instagram, Lelé compartió una foto suya y remarcó un detalle que muchos no advirtieron.

Un pequeño “rollito” asomó por sobre el short y la joven escribió: "Tal vez, les parece una pelotudez pero si yo antes veía esto no subía la foto. Me deprimía, me ponía más obsesiva con la restricción de alimentos y si no vomitaba 'castigándome' por ser 'gorda'. Qué idiota que fui en darle tanta importancia y dedicarle tanto tiempo a algo tan poco importante. Sé que hay mucha gente que sufre esto, ojalá me lean y entiendan que están perdiendo momentos de su vida que no van a volver a vivir. Nutran su alma. Disfruten. Coman, ríanse y amen", expresó en referencia a sus trastornos alimentarios.

Como era de esperar, la joven recibió apoyo de sus fanáticos por su confesión pero los “haters” no demoraron y también opinaron al respecto.

Un usuario hombre le respondió a Cande con un desagradable comentario. "Joder, te falta cola con todo lo que tenés. ¿Cómo no vas a tener un buen culit...? Cómo te haría uno...", manifestó.

Molesta con la actitud del usuario, la cantante no dudó en compartir una captura y sentenció: "Siempre hay pelotud... Es normal".